Auf der Freifläche des Modegeschäftes Bö Fashion in der Auestraße sind seit dieser Woche mobile Tiny Houses ausgestellt, die das türkische Unternehmen Eksado anbietet. „Tiny Houses sind Trend und Lifestyle, das passt zu unserem Unternehmen“, erklärt Firmenchef Peter Bödeker die Kooperation unter dem Titel „Tiny Welt – Natur und Du“. Die bisher vier, in Kürze fünf komplett ausgestatteten Häuser, darunter als Besonderheit ein „Saunahaus“, sollen mindestens bis Anfang nächsten Jahres in Speyer besichtigt werden können, täglich von 9 bis 18 Uhr auch im Inneren. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wird laut Bödeker am Samstag zwischen 13 und 14 Uhr zur Eröffnung erwartet. Bödeker sieht die Ausstellung auch als Testballon für ähnliche Aktionen.