Ab Sonntag, 15. November, ist eine Ausstellung mit Skulpturen von Georg Schulz in der Speyerer Galerie Kulturraum in der Maximilianstraße 99 zu sehen. Sie soll bis 22. Dezember laufen. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr. Wegen Corona findet keine Vernissage statt. Besucher können mit Abstand- Lüftung-Masken in den weitläufigen und hohen Räumen die gesetzlichen Vorgaben einhalten. Georg Schulz wurde 1952 in Steinfurt (Westfalen) geboren. Er studierte Kunsterziehung in Düsseldorf sowie Kunstgeschichte an der Universität Hamburg. Seit 1994 entstehen seine Holzskulpturen und Zeichnungen. Georg Schulz lebt und arbeitet in Hamburg. Infos unter http://www.galerie-speyer.de