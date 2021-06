Am Samstag, 19. Juni, wird im Historischen Museum der Pfalz in Speyer die Ausstellung „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999“ eröffnet. Das meldet das Museum auf seiner Internetseite und in den sozialen Medien. Einen ersten Eindruck vermittelt die digitale Einführung unter www.museum.speyer.de. Am 8. Mai 2020 jährte sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75sten Mal. Aus diesem Anlass nimmt die neue Sonderausstellung im Historischen Museum der Pfalz die Aussöhnung und Freundschaft mit dem französischen Nachbarn in den Blickpunkt. Die Ausstellung zeigt seltene Fotodokumente und Exponate der Erinnerungskultur aus privaten und öffentlichen Sammlungen in Deutschland und Frankreich.

Eintrittskarten für den Ausstellungsbesuch gibt es nach der Vorausbuchung an der Museumskasse oder im Online-Shop unter www.tickets.museum.speyer.de. Wer schon am 17. und 18. Juni ins Museum kommt, kann sich die Gastausstellung „Gurs 1940“ sowie das Weinmuseum kostenfrei anschauen.