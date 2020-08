Im Museum SchPIRA in Speyer wurde am 23. August die bis Ende nächsten Jahres laufende Sonderausstellung „Innovation made in SchUm“ eröffnet. Es ist eine Ausstellung des Landes Rheinland-Pfalz mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) in Kooperation mit der Stadt Speyer unter Beteiligung des Instituts für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg (IEK), kuratiert von Nadine Hoffmann, Florence Fischer und Ellen Schumacher. Sie betont vor dem Hintergrund der Bewerbung von Speyer, Worms und Mainz um Aufnahme der Zeugnisse jüdischer Kultur und jüdischer Kultur in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes die Bedeutung der SchUM-Städte für das mittelalterliche Judentum in Mitteleuropa.

„Die Präsentation, die wir heute eröffnen, ergänzt das bereits bestehende aussagekräftige Angebot des Museums SchPIRA temporär um zwei Aspekte, die der Unesco wichtig sind: Sie richtet zum einem den Blick auf SchUM als serielle Nominierung. Zum anderen vermittelt sie die wesentlichen Ideen der Welterbe-Konvention, dass es weltweit Stätten gibt, die ,eine kulturelle Bedeutung haben, die so außergewöhnlich ist, dass sie nationale Grenzen durchdringt und sowohl für gegenwärtige als auch für künftige Generationen der Menschheit von Bedeutung ist’. Ich danke allen Beteiligten für die Konzipierung dieser außergewöhnlichen Ausstellung und auch ganz besonders für die intensive Unterstützung bei der Erarbeitung des Welterbe-Antrags“, sagte Denis Alt, Staatssekretär im Kulturministerium und Regierungsbeauftragter für das UNESCO-Welterbe Rheinland-Pfalz, bei der Eröffnung.

