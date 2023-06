Das Titel ist Programm: „Kunstzeit“ heißt die Ausstellung im Künstlerhaus, heute bei der Kult(o)urnacht und am Wochenende mit aktuellen Arbeiten von Mitgliedern des Künstlerbundes.

Das Thema Zeit ist auf ganz vielfältige Weise präsent bei der Mitgliederausstellung des Künstlerbundes „Kunstzeit“ zur Kult(o)urnacht im Speyerer Künstlerhaus, als künstlerische Reflexion über das Vergehen von Zeit, aber auch als bildnerisches Nachsinnen über Zeit und Ewigkeit.

Die Ausstellung bringt Malerei, Grafik, Fotokunst, Bildhauerei und eine Installation. Diese ist von Martin J. Eckrich und widmet sich in einer großen Fülle von statischen und bewegten Elementen dem Thema Zeit.

„Der Teufel, der uns die Zeit stiehlt“

Thomas Mamelli Mann hat zwei Zeichnungen auf große Planen gedruckt und damit eine spezielle Wirkung erzeugt. In einem Werk setzt er den „Teufel, der uns die Zeit stiehlt“ ins Bild: Eine Arbeit, die zum genauen Hinsehen und Entdecken einlädt.

In seiner poetisch anmutenden Schwarz-Weiß-Fotographie hat Ingo Dudek eine liegende Sanduhr photographiert und damit eine Art kammermusikalisches Stillleben beigetragen. Die „Fließenden Farben“ von Fred Feuerstein sind Bilder, die nicht durch den Malakt, sondern das Fließenlassen der Farben entstanden sind.

Licht und Schatten

Auch Günter Zink beschäftigt sich in seinen Werken mit der Farben und dem Malerischen an sich, in dem er in am Computer entstehenden Bilder starre Strukturen und einen freien malerischen Fluss miteinander kombiniert. Von aparter Wirkung sind die drei Arbeiten von Luisa Schmeisser, scherenschnittartig und mit dem Spiel von Vorder- und Hintergrund sowie Licht und Schatten spielend.

Die beiden Bilder von René BUJA zeigen auch ein Selbstporträt des Künstler in einer hintersinnigen, assoziativen Konfrontation von Elementen unserer populären Welt.

Einen ganz schweren Stein in Bewegung zu bringen und ganz leicht erscheinen zu lassen, das gelingt Matthias Schöner in seinen Plastiken.

Hinter den Wolken

Die Arbeiten von Magdalena Hochgesang sind wie ein Refrain in beiden Räumen des Künstlerhauses zwischen den Werken ihrer Kollegen zu sehen. Sie zeigt Reihe stimmungsvoller Photographien, eigentlich Schnappschüsse, die aber stets eine individuelle Form und Aura haben. Zwei größerformatige Bilder sind von ihr. Eines zeigt einen apathischen Astronauten in einer Landschaft, in der vieles aus den Fugen geraten ist. Das andere zeigt Wolken. Wolken male sie im Moment viele, sagt sie. Und das durchaus im Rekurs auf die Symbolkraft diesee Himmelserscheinung in der Kunstgeschichte und als Ausdruck einer Beschäftigung mit den letzten Dingen.

Info

Vernissage der Ausstellung „Kunstzeit“ im Künstlerhaus in der Großen Sämergasse 1a ist heute um 19 Uhr, es begrüßt Magdalena Hochgesang, zur Einführung spricht Martin J. Eckrich. Eckrich macht an dem Abend auch eine Malperformance zur Live-Musik von LY & The Smooth Rock Warriors. Die Ausstellung ist dann noch am 17. und 18. Juni von 14 bis 18 Uhr zu sehen.