Wenn Wein auf Architektur trifft: die Wanderausstellung „Architekturpreis Wein 2025“ ist im Historischen Museum der Pfalz zu sehen.

Die pfälzische Weinkultur gehört ohne Zweifel zur DNA des Historischen Museums der Pfalz in Speyer. Zwar bleibt das Weinmuseum des Hauses wegen Sanierungsarbeiten derzeit geschlossen, doch das Thema Wein ist fest im Programm der Kulturinstitution am Domplatz verankert. Schließlich prägt der Wein die Region seit mehr als 2.000 Jahren: Mit den Römern kam er in die Pfalz – und ist seither aus Landschaft, Kultur und Lebensgefühl nicht mehr wegzudenken.

Bis zum 12. Juli zeigt das Museum nun die Wanderausstellung „Architekturpreis Wein 2025“. Der in Rheinland-Pfalz entwickelte Wettbewerb gilt als wichtigste Auszeichnung für Baukultur in der Weinwirtschaft. Zum sechsten Mal hatten das rheinland-pfälzische Weinbauministerium, der Deutsche Weinbauverband und die Architektenkammer Rheinland-Pfalz den Preis ausgelobt. Aus 25 Einreichungen wählte eine Fachjury zwölf Projekte aus und vergab drei Preise, fünf Auszeichnungen und vier Anerkennungen.

In Wort und Bild präsentiert die Ausstellung alle nominierten Projekte und macht deutlich, wie vielfältig Weinarchitektur heute sein kann: Von der Vinothek über ein Bed-&-Breakfast-Hotel und die Gestaltung von Weinbergmauern bis hin zu innovativen Versuchsbauten für Umwelt- und Klimaschutz reicht das Spektrum. Besonders erfreulich aus pfälzischer Sicht: Mit dem Weingut Philipp Kuhn in Laumersheim und dem Ois B&B Hotel in Siebeldingen stammen gleich zwei der drei Hauptpreisträger aus der Region.

Das Ois B&B-Hotel in Siebeldingen ist ein Preisträger. Foto: Carolin Wengert / oho

Zur Ausstellungseröffnung spannte Thomas Metz, Vorsitzender des Historischen Vereins der Pfalz, den Bogen von der römischen Weinbaukultur bis in die Gegenwart. Im Anschluss diskutierten Fachleute aus Architektur, Politik und Weinwirtschaft über aktuelle Trends in der pfälzischen Weinbaukultur, moderiert von Sebastian Zanke, dem Sammlungsleiter des Weinmuseums,

Dabei wurde deutlich, wie grundlegend sich das Bild der Weinregion gewandelt hat. „Wo der Wein herb und die Architektur bieder ist“, spottete Architekturkritiker Wolfgang Bachmann noch Ende der 1980er Jahre in einer Fachzeitschrift über die Pfalz. Heute wirkt dieses Urteil wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Nicht nur die Qualität der Weine habe einen bemerkenswerten Entwicklungsschub erlebt, auch die Baukultur entlang der Weinstraße habe sich sichtbar verändert, betonten Joachim Becker, Vizepräsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, und Hans-Ulrich Ihlenfeld, Landrat des Landkreises Bad Dürkheim.

Das Ois B&B-Hotel in Siebeldingen ist ein Preisträger. Foto: Carolin Wengert / oho

Wer heute in die Pfalz reist, sucht mehr als nur ein gutes Glas Wein. Gefragt sind nicht mehr Omas alte Möbel im ehemaligen Gesindetrakt des Winzerhofs, sondern stilvolle Unterkünfte, moderne Innenarchitektur, gastronomische Konzepte mit Profil sowie Freizeitangebote wie Wandern und Radfahren in der Weinregion. Historische Gebäude wurden vielerorts behutsam saniert und mit zeitgenössischer Architektur verbunden. Wie erfolgreich dieser Weg sein kann, berichtete Podiumsteilnehmerin Karoline Gaul vom Weingut Karl-Heinz Gaul in Grünstadt-Sausenheim, selbst Preisträgerin des Wettbewerbs vor einigen Jahren. Gemeinsam mit ihrer Schwester setzte sie auf ein mutiges architektonisches Konzept: Ein markanter Kubus aus Cortenstahl erhebt sich dort mitten in den Weinbergen.

Das Weingut Philipp Kuhn aus Laumersheim ist ein Preisträger. Foto: Waltraud Werdelis

Hat sich also eine eigenständige, innovative Weinarchitektur in der Pfalz entwickelt? Heribert Gröber vom zuständigen Ministerium in Mainz sagt dazu: Auch die Höfe in den Winzerdörfern hätten sich weit geöffnet, seien einladender und vielseitiger geworden. „Tolle Architektur, hochkarätige Weinproben, verbunden mit Kulinarik, Weinwanderungen und Kellerrundgängen – das Angebot ist vielfältiger geworden.“ Zwischen Weinqualität, Präsentation der Weine und Baukultur besteht heute eine enge Wechselwirkung.

Gleichzeitig verwiesen die Diskussionsteilnehmer auf die Herausforderungen der Zukunft. Architekt Thomas Kehl von „kehl & kehl-mause architekten“ plädierte dafür, den Fokus stärker auf die Erhaltung und Sanierung bestehender Hofanlagen in den Winzerdörfern zu richten. Spektakuläre Neubauten seien das Eine, die eigentliche Zukunftsaufgabe liege jedoch im Bestand. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei dies eine anspruchsvolle Aufgabe. Die weltweite Überproduktion von Wein, verändere Konsumgewohnheiten und die Diskussion um gesundheitliche Folgen des Weinkonsums setzen viele Betriebe unter Druck.

Das Weingut Philipp Kuhn aus Laumersheim ist ein Preisträger. Foto: Nikolay Kazakov

Dennoch herrschte auf dem Podium Einigkeit darüber, dass Investitionen in Qualität langfristig die beste Antwort auf solche Herausforderungen sind. Erfolgreicher Weintourismus entsteht dort, wo Weinqualität, Gastfreundschaft und anspruchsvolle Architektur zusammen gedacht und realisiert werden. Die Pfalz hat auf diesem Weg in den vergangenen Jahrzehnten große Schritte gemacht – und die Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie eng Wein und Baukultur heute miteinander verbunden werden.

Info

„Architekturpreis Wein 2025“ ist noch bis 12. Juli im Forum des Historischen Museums der Pfalz zu sehen (Eintritt frei!). Angeboten wird im Rahmenprogramm am 4. Juli eine Architektur & Weintour mit dem Bus zu vier besonders sehenswerten Weingütern in der Pfalz, Weinprobe inclusive. Tickets unter www.tickets.museum.speyer.de.