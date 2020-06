Eigentlich wäre die Ausstellung „Ein neues Zeitalter beginnt – Die Pfalz in der Bronzezeit“ im Archäologischen Schaufenster in der Gilgenstraße 13 in Speyer schon zu Ende gegangen. Um alle Interessierten die Gelegenheit zu bieten, sich die Ausstellung noch einmal in aller Ruhe anschauen zu können, wird diese Ausstellung bis zum 4. Oktober verlängert. Weitere Informationen zu Führungen und Angeboten unter Telefon 06232 6757-40.

Öffnungszeiten sind Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Landesarchäologie, Außenstelle Speyer, bedankt sich in diesem Zusammenhang bei dem Leihgeber einiger Objekte, dem Historischen Museum der Pfalz, für die Verlängerung.

Weitere Infos unter www.archaeologie-speyer.de und de-de.facebook.com/asspeyer.