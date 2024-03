Die Linksfraktion im Stadtrat ist zuletzt durch den Übertritt des früheren Grünen Volker Ziesling auf drei Sitze gewachsen. Einen anderen Mitarbeiter büßt sie ein.

Karlheinz Erny, der die Linke in den vergangenen beiden Jahren im städtischen Bauausschuss und im Gestaltungsbeirat vertreten hatte, kündigte am Donnerstag an, aus diesen Gremien auszuscheiden. Das hätten er und die Partei nach inhaltlichen Differenzen entschieden. Die Fraktion werde neue Personalvorschläge für die Ausschusssitze und auch für den Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewo machen, in den Erny hätte einziehen sollen. Auf der Wahlliste der Linken für die Kommunalwahl im Juni in hinterer Position werde er bleiben, aber wohl keine Gremiensitze mehr annehmen. „Ich mache dann politisch wahrscheinlich nichts mehr“, so der früher auch für die CDU aktive Architekt im Ruhestand.

Erny begründete sein Ausscheiden mit Uneinigkeit zu Bauthemen, auf die er spezialisiert ist. Zuletzt sei ein Antrag zur Neugestaltung des Postplatzes der Anlass gewesen, bei dem er sich mit Fraktionschef Aurel Popescu nicht einig geworden sei und sein Vertrauen missbraucht sah. Popescu wollte sich zu der Auseinandersetzung auf Anfrage inhaltlich nicht äußern. Umbesetzungen von Ausschüssen seien ein normaler Vorgang.