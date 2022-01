Die Finanzierung ist laut Stadt gesichert, aber die angekündigte Ausstattung von Klassenzimmern und Kindertagesstätten mit stationären Lüftungsanlagen steht noch aus.

Die Zusage der Bundesförderung von 80 Prozent liege vor, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Es gehe um 164 Anlagen, die in die entsprechenden Säle fest eingebaut werden sollten. Dafür müssten nun die erforderlichen Ausschreibungen fertiggestellt werden. Dann sei zu hoffen, dass es keine Lieferengpässe gibt. Die Kosten belaufen sich laut Stadtverwaltung auf 4,92 Millionen Euro, davon 1,8 Millionen für Kindergärten, 2,01 Millionen für Grund- und Förderschulen sowie 1,11 Millionen für weiterführende Schulen.

Die Förderung betrage 3.936.000 Euro, sodass für die Stadt ein Eigenanteil von 984.000 Euro anfalle, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Als vorgezogene Maßnahme hat die Stadt bereits 25 mobile Lüftungsgeräte an Grund- und Förderschulen verteilt.

Initiativen bauen selbst

Am Schwerd-Gymnasium und an der Berufsbildenden Schule haben zudem Initiativen selbst Entlüftungsanlagen eingebaut, um gerade in Pandemiezeiten die Luft zu reinigen. Die Zeppelinschule und das Gymnasium am Kaiserdom sind laut Seiler auf mobile Anlagen angewiesen, weil die Gebäude denkmalgeschützt sind. Die Salierschule sei im Passivhausstandard errichtet und daher auf dem gewünschten technischen Stand.

Die Stadt habe zudem dafür gesorgt, dass sämtliche Räume, in denen Grundschüler oder Fünft- und Sechstklässler unterrichtet werden, mit sogenannten CO2-Ampeln ausgestattet wurden. Diese sollen anzeigen, wann es jeweils Zeit zum Lüften wird, um Aerosole „loszuwerden“.