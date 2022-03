Im Rahmen ihres Literaturwettbewerbs, der 1991 ins Leben gerufen wurde, vergibt die Stadt Bad Dürkheim in Kooperation mit dem Kunstverein zum elften Mal den Limburg-Preis für Erzählungen. Der vom Kunstverein Bad Dürkheim ausgerichtete Wettbewerb dient der Förderung von jüngeren deutschsprachigen Autoren. Er ist mit Preisgeld in Höhe von 4000 Euro dotiert.Jeder, der bereits Prosa in literarischen Zeitschriften, Anthologien und als Buch veröffentlicht und das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist teilnahmeberechtigt.

Thematische Vorgaben gibt es nicht. Ab dem 1. April 2022 können Teilnehmer ihre Erzählung einreichen - diese muss in deutscher Sprache geschrieben und unveröffentlicht sein. Einsendeschluss für die maximal zehn Normseiten umfassende Erzählung ist der 1. Juni 2022. Die Auswahl trifft die neu formierte Jury bestehend aus Katrin Tempel (Autorin), Steffen Boiselle (Verleger) und Markus Orts (Autor und Limburgpreisträger).

Überreicht wird der Limburg-Preis im Rahmen des Limburg Sommer Open Airs. In diesem Jahr am 7. August im Refektorium der Klosterruine.

Infos zum Limburg-Preis und den Teilnahmebedingungen unter www.kunstverein-bad-duerkheim.de, Rückfragen können gerne an die stellvertretende Vorsitzende des Kunstverein, Lucia Cornelius-Horstmann über post@kunstverein-badduerkheim.de gerichtet werden.