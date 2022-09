Einen Unfall mit 5000 Euro Sachschaden gab es laut Polizei am Mittwoch, 14.51 Uhr, an der Abfahrt von der B9 auf die Industriestraße beim Technik-Museum. Die Ermittler suchen nun Zeugen, weil sich die Schilderungen der beiden Beteiligten widersprechen. Ein 26-jähriger Autofahrer berichtete demnach, dass eine 38-Jährige mit ihrem Wagen aufgefahren sei, als er verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten musste. Der Frau zufolge habe sich der Unfall anders zugetragen: Der 26-Jährige sei mit seinem Wagen „an der roten Ampel plötzlich zurückgesetzt, da er augenscheinlich auf die Abbiegespur rechts fahren wollte“. Es kam zum Unfall mit Blechschaden, bei dem sich die Polizei hinsichtlich der Aufklärung optimistisch zeigt: Im Punkt, dass es etliche Zeugen gegeben habe, seien sich die zwei Fahrer nämlich einig gewesen. Die Beamten sind unter Telefon 06232 1370 sowie E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de erreichbar.