Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warum fallen einem unter der Dusche die besten Ideen ein? Die Antwort darauf liefern die Autoren des Ratgebers „Powern und Pausieren“, entwickelt am Olympiastützpunkt der Metropolregion Rhein-Neckar in Heidelberg. Erfahrungen von Spitzensportlern übertragen sie auf den Arbeitsalltag in der Geschäftswelt und folgern: Wer sich Phasen der Erholung gönnt, wird leistungsfähiger.

Überstunden sind Pflicht, das Mittagessen wird für Absprachen genutzt und abends checkt man noch berufliche E-Mails. Pausen würden in der Geschäftswelt gar mit Leistungsverweigerung