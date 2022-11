Weil er mit seinem Fahrzeug unnötigen Krach gemacht hatte, stoppte eine Streife der Polizei bereits am Montagnachmittag den Fahrer eines Porsche Cayenne in der Innenstadt. Der 29-Jährige habe sein Auto am Postplatz „aus dem Stand heraus jeweils ohne erkennbaren Grund stark beschleunigt“, teilt die Polizei mit. Dabei habe der Fahrer den Motor aufheulen lassen. Die Abgasanlage sei bereits beim Anfahren so laut gewesen, dass der Porsche schon aus größerer Entfernung deutlich zu hören gewesen sei. Als die Beamten Fahrer und Fahrzeug kontrollierten, stellten sie demnach fest, dass der Porsche über „werksseitig eingebaute Auspuffklappen“ verfügte, die im Sportmodus dauerhaft geöffnet sind. Den Fahrer erwartet nun laut Polizei „wegen unnötigen Lärmens“ ein Verwarnungsgeld.