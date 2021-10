Speyer/Dudenhofen. Die Jugendteams des FC Speyer 09 und des JFV Ganerb sind wieder gefordert, bevor ab Montag die Herbstferien anfangen. Der Spieltag ist dabei gespickt mit Topspielen. Die Speyerer C-Jugend muss in einer schwierigen Phase beim 1. FC Kaiserslautern ran.

Nach drei Niederlagen in Folge steht die U15 des FC 09 mit drei Punkten aus fünf Spielen nur auf Platz 13 in der Regionalliga. Trainer Lukas Hahl weiß vor dem Spiel beim FCK am Samstag, 15 Uhr, um das mehr als fehlende Selbstbewusstsein seiner Jungs: „Wir schaufeln uns immer wieder zu Beginn des Spiels unser eigenes Grab und geraten dadurch in einen negativen Strudel, der uns Fehler machen lässt, die zum Teil kaum erklärbar sind. Die schwierige Vorbereitung setzt sich leider nahtlos fort.“ Dem Spiel beim Ligaprimus kann er zumindest einen positiven Umstand abgewinnen: „Vielleicht hilft es, dass im Gegensatz zu den letzten Spielen keiner etwas von uns erwartet.“

Am Freitag, 19 Uhr, muss die A1 des JFV beim JFV Fritz-Walter-Jugend antreten. „Nach einem so hohen Erfolg wie dem 9:1 gegen die TuS Knittelsheim ist die Versuchung groß, sich selbst zu überschätzen und das Schlusslicht zu unterschätzen. Das werde ich angesichts dessen, dass es auf schwierigem Untergrund bei Flutlicht brutal gefährlich werden kann, auf keinen Fall zulassen“, sagt Trainer Nico Henrich.

Ein zumindest tabellarisches Topspiel steht für die B- und D-Jugenden des FC 09 an. Die B1 trifft als Verbandsliga-Tabellenführer gegen den Zweiten SV Gonsenheim II (Sonntag, 11 Uhr). „Wir freuen uns extrem auf das Spiel. Ich habe in Absprache mit U19-Coach Fabian Eck bewusst die Entscheidung getroffen, die U17 zu übernehmen, um in den kommenden Jahren einen fließenden Übergang zu schaffen. Da wäre es natürlich qualitativ sinnvoll, den Schritt in die Regionalliga auch in der U17 zu machen.“

Die D1 spielt am Samstag, 15.30 Uhr, daheim gegen den Tabellenvierten FC Meisenheim: „Grundsätzlich liegt uns eine mitspielende Mannschaft besser. Daher wird es wichtig sein, gegen das noch gegentorlose Meisenheim ein Geduldsspiel erst gar nicht aufkommen zu lassen.“

Die C-Jugendlichen des JFV haben weiterhin mit Personalsorgen zu kämpfen. Beim FSV Offenbach geht es Trainer Klaus Gaisser vor allem um die Art und Weise (Sonntag, 16.15 Uhr): „Auch wenn wir nur mit 13 Spielern anreisen, will ich das nicht als Ausrede für fehlendes Zweikampfverhalten oder fehlende Wachsamkeit gelten lassen.“jlee