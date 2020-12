Schon am Sonntag Gaudete (Freut euch) war es bekannt: die 102 ausgebauten Orgelpfeifen des Registers „Cornet 3fach“ aus der Chororgel im Dom zu Speyer, die erst am Freitag zum private Erwerb angeboten wurden, haben alle Liebhaber gefunden und sind verkauft.

„Damit hat keiner gerechnet“, sagte Domdekan und Domkustos Christoph Kohl am Montag in Speyer. Der Erlös kommt dem Förderverein der Speyerer Dommusik zugute. „Sie wären weggeworfen worden, da sie nicht wiederverwendbar sind. Dafür waren sie mir aber zu schade – zumal sie sich aus meiner Sicht hervorragend als Weihnachtsgeschenk eignen“, sagte Kohl. Der Verein bot die bis zu 30 Zentimeter langen Pfeifen für je 30 Euro bis 50 Euro an. „Die 102 Stücke waren sofort weg“, sagte Kohl. „Wir mussten 300 weitere Interessenten leider enttäuschen.“ Die Einnahmen kommen der Nachwuchsarbeit der Dommusik zugute, die leider im Moment völlig ruht.

Auch wenn die ausgemusterten Pfeifen vor Ort die Stimmung nicht gehalten haben, aus ihnen kommen Töne, teilweise extrem hohe.