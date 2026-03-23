Die Sunseebar am Badesee in Mechtersheim gehört für viele fest zum Urlaubsfeeling vor der Haustür dazu. Doch ob sie dieses Jahr überhaupt öffnet, ist unklar.

Es kursiert seit einigen Tagen das Gerücht in Römerberg, dass die Sunseebar in diesem Jahr nicht öffnet. Er sei von etlichen Bürgern darauf angesprochen worden, brachte Andreas Ruhnke (CDU) das Thema im Gemeinderat aufs Tapet. Wann die Bar ihre Konzession erhalte, wollte der Kommunalpolitiker wissen. Sie sei „ein wichtiger Bestandteil der Römerberger Freizeitgestaltung“, sagte er. Er habe mit einem der Betreiber gesprochen, der ihm geschildert habe, dass aufgrund verschiedener „Altlasten“ nicht mehr geöffnet werden dürfte.

Auch die RHEINPFALZ hat Kontakt mit den Betreibern aufgenommen. Seit 2024 sind das Norman und Anastasia Lösch mit ihrem Geschäftspartner Marco Valerio, die das Gebäude, in dem die Bar untergebracht ist, damals gekauft haben. Das Grundstück, auf dem der Bau steht, gehört dem Forstamt und ist von der Verbandsgemeinde gepachtet, die es ihrerseits an die Barbetreiber weiterverpachtet. Wie Norman Lösch berichtet, habe die Verbandsgemeindeverwaltung ihm gegenüber etliche Dinge an der Sunseebar moniert. So habe eine von den Vorbesitzern installierte Bühne abgebaut werden müssen, was auch geschehen sei.

Allerdings habe die Verwaltung noch weitere bauliche Änderungen, die vor seiner Zeit vorgenommen wurden, kritisiert und Änderungen gefordert. So solle er das Dach aus Schalbrettern durch ein Plexiglasdach ersetzen, wie es früher dort war. Einer der früheren Besitzer habe außerdem Rollläden eingebaut, die abends geschlossen werden können. Von der Verwaltung sei aber eine offene Bauweise gefordert worden. Und auch der Freisitz mit rund 60 Tischen und 200 Stühlen sei Gegenstand der Kritik gewesen. Lösch sagt außerdem, dass die Aufstellung eines Bebauungsplans gefordert werde. Er rechnet mit Kosten von rund 30.000 Euro, die auf ihn zukommen würden. „So viel Geld hinzulegen, ist mir nicht möglich“, sagt er. „Wir wollen schließlich nichts dazubauen, sondern die Bar nur so betreiben, wie sie war.“

Bebauungsplan erforderlich

Dass die baurechtliche Situation ein Problem darstellt, bestätigt die Verwaltung der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen auf Anfrage. „Aktuell wird in Abstimmung mit der Unteren Bauaufsichtsbehörde geprüft, inwiefern der bestehende Gebäudebestand über einen Bauantrag nachträglich legalisiert werden kann“, teilt sie mit. Voraussetzung dafür sei, dass die Antragsteller die erforderlichen Unterlagen vollständig einreichen. Allerdings: Der große Terrassenbereich von über 450 Quadratmetern könne nicht über ein reguläres Genehmigungsverfahren abgedeckt werden. „Hierfür wäre die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich“, erklärt die Verwaltung. Alternative sei nur der Rückbau, eine Duldung sei nicht möglich.

Dass die Sunseebar trotz der Einwände der Verwaltung in den vergangenen beiden Jahren öffnen konnte, liege daran, dass die Verbandsgemeinde den Betreibern entgegengekommen sei und sie eine vorläufige Genehmigung erhalten haben, sagt Römerbergs Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne). Dass die Betreiber die erforderlichen Unterlagen nicht eingereicht hätten, sei nun ein Problem. „Das wird jetzt natürlich knapp“, sagt Hoffmann zu einer nicht nur von den Löschs, sondern auch von vielen anderen Römerbergern erhofften baldigen Öffnung der Sunseebar in diesem Jahr. Die Aussicht auf eine Badesee-Saison ohne die Bar sorge natürlich für Unruhe im Dorf, hat der Bürgermeister beobachtet. „Es ist niemand daran interessiert, dass es so kommt“, hofft er auf eine Lösung.

Lösch versteht nicht, dass er nun Dinge ausbaden muss, die Vorbesitzer verschuldet haben. „Der Vorgänger hat den Bogen maßlos überspannt“, findet Lösch. Mit dem ehemaligen Betreiber sei er auch in einem privaten Rechtsstreit, weil ihm seiner Auffassung nach beim Kauf bestimmte Sachverhalte verschwiegen wurden. Tatsächlich ist die Verwaltung offenbar in der Zeit, als der Vorbesitzer die Bar betrieb, auf die Probleme aufmerksam geworden, die Lösch nun auf die Füße gefallen sind. Als dieser bauliche Änderungen vornahm, sei der Bestand umfassend geprüft worden und die nicht genehmigten Änderungen seien aufgefallen, erklärt die Verbandsgemeinde. „Zudem gab es in der Vergangenheit Beschwerden, unter anderem im Zusammenhang mit Lärmbelästigungen, die ebenfalls zu einer vertieften Prüfung geführt haben“, teilt sie mit.

Shisha-Bar statt Strand-Lounge?

Die gesamte Situation sei belastend für ihn und seine Frau, sagt Lösch, der die Bar lieber heute als morgen öffnen würde. Es sei ohnehin schon schwierig, diese wirtschaftlich zu betreiben, da er sich die Genehmigung für die Saison jedes Jahr neu einholen müsse und er auf wenige Monate beschränkt sei. Dabei würde er gerne die Möglichkeit haben, auch an sonnigen November- oder Dezembertagen zu öffnen. Er würde sich wünschen, dass die Sunseebar so geduldet wird, wie sie momentan besteht. Der Betreiber sagt aber auch: „Hätten wir gewusst, was auf uns zu kommt, hätten wir die Bar nicht gekauft.“ Das Gebäude wieder zu verkaufen, wäre kein Problem. Interessenten gebe es genug. „Was dann käme, hätte aber wahrscheinlich nichts mehr mit dem alten Strandbar-Flair zu tun“, sagt Lösch. Ein möglicher neuer Besitzer würde nach seiner Einschätzung wahrscheinlich eine Shisha-Bar daraus machen.

Lösch ist bereit, mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten. Es habe im vergangenen Jahr gute Gespräche gegeben, Ortsbürgermeister Hoffmann habe vermittelt. Auch die Verwaltung erklärt, dass es ihr Ziel sei, gemeinsam mit den Beteiligten und der Bauaufsichtsbehörde „eine tragfähige und rechtssichere Lösung zu finden“. Die Hoffnung auf ungetrübtes Urlaubsgefühl am Badesee ist also noch nicht ganz erloschen.