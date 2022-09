Eifersucht und zu viel Alkohol waren laut Polizei mitverantwortlich für eine Auseinandersetzung zweier Personengruppen am Sonntag, 5.20 Uhr, beim Skaterpark im Woogbachtal. Den Beamten waren von dort laute Schreie und eine Flucht zweier Personen in Richtung Lina-Sommer-Straße gemeldet worden. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war, nach der ein 20-Jähriger, an dessen Kleidung Blut haftete, über Schmerzen im Gesicht klagte. Auch die Geflüchteten seien in der Nähe gefunden worden, darunter ein verletzter 19-Jähriger. Mit dem 20-Jährigen hatten die Beamten zudem Probleme, weil er sie nach der Aufforderung, den gemachten Müll ordnungsgemäß zu entsorgen, unflätig beleidigt habe. „Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung zum Nachtteil der Beamten erfasst“, so ihr Bericht.