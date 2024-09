„Handwerk rockt!“ hieß die Berufsmesse der besonderen Art mit Konzert am Freitagabend in der Halle 101. Mitorganisator: der von Sascha Oppinger geleitete Verein Speyerer Handwerkstradition. Der Malermeister führt zusammen mit Gattin Mareike einen eigenen Betrieb in Speyer. Im Interview mit Patrick Seiler sagen sie, wie es heutzutage klappt mit der Nachwuchsgewinnung.

„Handwerk rockt“ in der Halle 101 – bringen der Titel und die neue Veranstaltungsform tatsächlich mehr Interessen als frühere Methoden

Sascha