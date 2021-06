Der Beginn der Bauarbeiten am Knotenpunkt rund um Hirschgraben und Wormser Landstraße steht bevor. Ab Montag, 5. Juli, müssen Speyerer mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Wie Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach mitteilt, werden die Wormser Landstraße halbseitig und die Petschengasse komplett gesperrt. Vom Knotenpunkt in Richtung Bahnhofstraße wird der Hirschgraben als Einbahnstraße ausgewiesen. Umleitungen für Auto- und Lkw-Fahrer werden eingerichtet. In insgesamt drei Bauabschnitten wird der Bereich zu einem barrierefreien Mini-Kreisel umgebaut. Die Bushaltestellen am Adenauerpark und St. Guido-Stifts-Platz werden ebenfalls barrierefrei, können laut Stadt während der Bauarbeiten aber nicht angefahren werden. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres dauern. Die Kosten für das Projekt werden mit 1,2 Millionen Euro beziffert.