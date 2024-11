Die Spiratec AG setzt weiter auf Wachstum. Nach mehreren Firmenzukäufen in den vergangenen Jahren hat sie jetzt nach eigener Mitteilung das Ingenieurbüro für Elektroplanung Edeco AG mit Sitz in Aesch in der Schweiz integriert.

Die Speyerer Ingenieurgemeinschaft mit Sitz an der Hofweide spricht von einem „wichtigen Schritt in der Expansionsstrategie“: Zum einen ergänze die Gruppe ihr Portfolio im Bereich der Elektroplanungslösungen, zum anderen werde ihr Standortnetzwerk in die Schweiz erweitert. Edeco sei seit über 30 Jahren als unabhängiges Elektroplanungsbüro im Kanton Basel-Landschaft erfolgreich. Die Übernahme erfolge nun als „Nachfolgeregelung“. Der neue Partner werde in Aesch als eigenständige Tochter mit unverändertem Team weitergeführt.

Spiratec hofft laut Pressemitteilung auf Zugang zu einem Expertennetzwerk, neuen Märkten und Branchen. Das Ingenieurbüro habe ein breites Kundenportfolio. Es sei bekannt für Leistungen im Bereich der Elektroplanung für Gebäudeinstallationen inklusive 3D-Planung und Building Information Modeling (BIM). So könnten die Firmen gemeinsam wachsen: „Diese Integration ist ein entscheidender Meilenstein. Spiratec AG bringt nicht nur wertvolle Expertise, sondern auch eine Kultur der Innovation und Exzellenz mit, die perfekt zu unseren eigenen Werten passt“, wird Edeco-Gründer Rolf Vetterli zitiert.

Spiratec-Chef Andreas Schad sieht in der Schweiz „unter anderem durch unsere Expertise im Pharmabereich großes Potenzial, das wir jetzt noch gezielter nutzen können“. Zuletzt hatte die AG mit mehr als 600 Mitarbeitern Zukäufe in Italien, Frankreich und dem Ruhrgebiet vermeldet. Nun könnten weite Bereiche Zentraleuropas ortsnah betreut werden.