Mit zwei Jahren auf Bewährung, dazu etlichen Auflagen, ist ein 32-jähriger Ludwigshafener in dieser Woche aus dem Speyerer Gerichtssaal gegangen. Verurteilt wurde er, weil er seine ehemalige Freundin in der Wohnung ihrer Schwester in Speyer im Juli 2019 so heftig gewürgt hat, dass sie kurz das Bewusstsein verloren hatte. Auch ein Messer war im Spiel.

Bevor der 32-Jährige seine Ex würgte, hatte er sie bereits mit einem Küchenmesser bedroht, ihr das Mobiltelefon entrissen und dabei auch mehr zufällig ihre Schwester verletzt, hieß