Speyerer Whisky-Freunde haben eine Anlaufstelle weniger. Harry Hammelmann, als „Scottsman“ weit über die Domstadt hinaus bekannter Experte für Whiskys aus aller Welt sowie Inhaber des Whisky-Shops Scottsman Celtic Stuff in der Tullastraße, hat sein Ladengeschäft geschlossen. Als Grund nennt der Schottland-Kenner auf Anfrage seine umfangreiche Tätigkeit als Reiseleiter in Schottland, Irland und Cornwall. In dieser Funktion sei er „fünf bis sechs Monate im Jahr“ unterwegs. Während dieser Zeit sei sein Shop ohnehin immer wieder zu gewesen, so Hammelmann. Whisky-Seminare werde er am Standort Tullastraße 15 weiterhin anbieten, ebenso werde er für die Firma The Celtic Company seines Speyerer Geschäftspartners Hans Liebers weiterhin Reisen leiten. Zwar habe er sein Ladengeschäft nun eingestellt, doch könnten Besitzer von noch gültigen Gutscheinen individuelle Termine vereinbaren.

Hammelmann hatte mit Liebers, dem früheren Betreiber eines hiesigen Irish Pubs, im Jahr 2005 seinen ersten Whisky-Shop in der Roßmarktstraße 38 eröffnet. Ab 2010 führte er diesen allein, im Oktober 2018 zog der „Scottsman“ mit seinem Geschäft in neue Firmenräume in der Tullastraße um. Dort verfügte er über einen größeren Raum für Whisky-Proben sowie über Kundenparkplätze.