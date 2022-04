Der Schulkindergarten der Woogbach-Grundschule in Speyer-West soll schließen. Das sorgt für Unmut. Die Stadt will die Einrichtung erhalten und bekommt dafür Rückenwind aus der Politik.

Die für Schulen zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) habe ihr die Entscheidung im Februar schriftlich mitgeteilt, sagte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) am Donnerstag dem Schulträgerausschuss. „Das war kein Beschluss der Stadt“, betonte Kabs, die den Schritt bedauerte. Künftig solle nur noch der Schulkindergarten an der Zeppelin-Grundschule fortgeführt werden, der an der Siedlungsgrundschule angesiedelte ist bereits geschlossen. Zum neuen Schuljahr könnten bis zu 20 Kinder im Schulkindergarten der Zeppelin-Grundschule aufgenommen werden, deren schulische Reife zu dem Zeitpunkt nicht abgeschlossen sei. „Bisher gibt es fünf Anmeldungen“, sagte Kabs. Den Schulkindergarten der Woogbach-Grundschule besuchten derzeit elf Kinder.

Weitere Gespräche

Die Entscheidung der ADD den Kindergarten zu schließen, sorgte für Unmut. Sowohl der Armutsbericht als auch die hohe Anzahl Alleinerziehender zeigten besonderen Bedarf an Unterstützungsmöglichkeiten in Speyer-West, sagte Kabs. Auch Vertreter von SPD, CDU und Grünen stellten sich gegen die Schließung des Schulkindergartens. „Wahrscheinlich sind Schulkindergärten Auslaufmodelle“, vermutete Kabs die politisch gewollte Aufgabe dieses Angebots. Die Bürgermeisterin will nun Kontakt mit der ADD aufnehmen, um Hintergründe der Entscheidung und Einflussmöglichkeiten zu erfragen. Dann sollen die Fraktionen über die Gesprächsergebnisse informiert werden.