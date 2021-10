Der nächste Leerstand in der Speyerer Maximilianstraße kündigt sich an. Der Asia Wok in der Hausnummer 58 hat vor Kurzem seine Pforten geschlossen. Zum Jahresende wird „Mode Pur – Leder und Textil“ in der Maximilianstraße 56 folgen. Aber ganz verschwindet der Laden nicht. Der Inhaber Ismet Cankurt macht seiner Kundschaft Hoffnung. Weiterlesen