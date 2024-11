Die „Speyer-Card“ soll ab Ende des Jahres nicht mehr angeboten werden. Das teilte Hans-Jörg Dörr, Leiter der städtischen Tourist-Info, mit. „Die Resonanz war sehr überschaubar“, berichtete Dörr von wenig Zuspruch für die Vorteilskarte, mit der Touristen Speyer-spezifische Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte, kulturelle oder kulinarische Erlebnisse zu ermäßigten Preisen angeboten werden. Demnach haben zuletzt lediglich 35 Touristen Gebrauch davon gemacht. „Sogar die Pfalz-Card wurde häufiger eingelöst als die Speyer-Card“, so Dörr.

Als 2018 die Pfalz-Card eingeführt worden war, hatte es aus der Region Kritik an lokalen Angeboten wie der Speyer-Card gegeben. Die Stadt hatte diese beibehalten wollen. Sie ist bislang als Ein-Tages-Karte für 4 Euro und als Drei-Tages-Karte für 8 Euro in der Tourist-Info erhältlich. Einige Beherbergungsbetriebe in Speyer geben sie auch als kostenfreien Service des Hauses bei mehr als zwei Übernachtungen aus.