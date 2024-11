Die Tiefbauarbeiten in der Schwerdstraße, die schon seit Juni andauern, steuern auf ein Etappenziel zu. Derzeit werden Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitungen von der Paulstraße bis zur Hausnummer 53 verlegt. Dieser erste Bauabschnitt werde wohl bis Monatsende und somit im Zeitplan fertig. Danach gehe es aber noch im Bereich bis zur Landauer Straße weiter. Dafür bleibe die Schwerdstraße gesperrt, aber Bismarck-, Schraudolph- sowie Stöberstraße seien dann wieder durchgängig befahrbar. „Vor Weihnachten wird die Baustelle aufgeräumt, so dass die Anwesen mit Bedacht angefahren werden können“, so die Stadtwerke.

Je nach Witterung setze die Bautätigkeit Mitte bis Ende Januar wieder ein und laufe noch bis zum Frühjahr. So lange bleibt als Nord-Süd-Achse die Landauer Straße zusätzlich belastet. Die laut Kommunalversorger „sehr umfangreiche Maßnahme“, zu der auch Elektroarbeiten gehören, lässt Kosten im siebenstelligen Bereich erwarten.