Ganz schön was los vor dem Standesamt: Die vielen knallgelben Postfahrräder und -Autos auf der Maximilianstraße waren kaum zu übersehen. Mittendrin: Petra und Nick Starratt, ein frisch vermähltes Paar. Doch wie kam’s dazu? Petra Starratt arbeitet bei der Post, und viele ihrer Kolleginnen und Kollegen wollten es sich nicht nehmen lassen, direkt nach der Hochzeit zu gratulieren. „Wir haben sie überrascht“, erzählt Vanessa Menges, Standortleiterin in Speyer. 23 Kollegen nutzten ihre Mittagspause, um in voller Montur vors Standesamt zu kommen. „Das ist nicht selbstverständlich“, weiß Menges und ist dankbar, dass ihr Team mitgezogen hat. Es sei bereits die dritte Hochzeit innerhalb eines Jahres gewesen. „Normalerweise sammeln wir und geben ein Geschenk“, sagt sie. Die anderen beiden Trauungen seien schlicht zu weit weg gewesen, um mit dem Fahrrad vorbeizufahren. Zwei bis drei Wochen habe man geplant, mit allen Kollegen gesprochen, damit jeder zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein würde. Die größte Schwierigkeit: den Plan vor der Braut in spe geheim zu halten. Das hat funktioniert, sagt Menges: „Sie wusste von nichts und hat nicht schlecht gestaunt.“