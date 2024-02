Besondere Optik: Nein, der für seine Verhüllungsaktionen bekannte Künstler Christo hat sich nicht des Speyerer Doms angenommen. Erstens ist er seit 2020 tot, zweitens erkennt man beim genauen Hinsehen von der Franz-Kirrmeier-Straße aus, dass Quartier 5 das Wohnprojekts „Am Fluss“ auf dem Ziegelei-Gelände verhüllt ist. Plastik überzieht die Gerüstkonstruktion, von der aus die Fassade im letzten Abschnitt des Bauprojekts fertiggestellt wird. Wenn sie in einigen Wochen fertig ist, wird das Großprojekt nach acht Jahren erstmals in seiner ganzen Dimension erkennbar sein.

Genau um jene Ausmaße hatte es im Vorfeld der Genehmigung große Debatten gegeben, denn der Blick auf die Kathedrale als Weltkulturerbe gilt als besonders sensibel. Das Projekt „Am Fluss“ ist nach Aussage des Investors Deutsche Wohnwerte (Heidelberg) zum Erfolg geworden. Die bisher auf den Markt gekommenen Wohnungen sind gefragt. Rund 1000 neue Bewohner in 340 Einheiten sollen es 2025 sein. Deutlich früher wird übrigens die neue Gastro-Adresse „Riva“ in Quartier 4 bewirten. Wohnwerte-Sprecher Nicky Giebenhain-Glaunsinger rechnet mit deren Eröffnung in wenigen Wochen.