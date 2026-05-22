Bereit zum Sprung ins kühle Nass: Im Speyerer Erlebnisbad Bademaxx ist am Dienstag die Freibad-Saison eröffnet worden. Die Temperaturen hatten dabei noch unter den Nachwehen der „Eisheiligen“ zu leiden, aber das hielt die Frischluft- und Wasserfans nicht vom Besuch des Bades in der Geibstraße ab. Etliche Schwimmer waren schon am Vormittag im Becken (Bild). Bis 13 Uhr standen in der Zwischenbilanz 311 zahlende Besucher inklusive Hallenbad und Sauna, darunter auch einige, die zuvor den einwöchigen Vorverkauf von Saisonkarten für das Freibad genutzt hatten. 169 Saisontickets sind laut Sonja Daum, Sprecherin von Badbetreiber Stadtwerke Speyer, bislang abgesetzt worden. Diese Anzahl könnte noch steigen, die der Wasserratten im Bademaxx wird es ganz sicher. Echtes Freibad-Wetter dürfte schon in Kürze locken: „Es wird jetzt jeden Tag wärmer“, betont Daum. Die jährlichen Besucherzahlen von Frei- und Hallenbad sowie Sauna haben sich zuletzt der 400.000er-Marke angenähert, an einem heißen Sommerwochenende sind mehr als 4000 Besucher täglich denkbar.