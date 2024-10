Panne bei Cosplay-Parade: Statt der aus dem Straßenverkehr bekannten „Gelben Engel“ waren am Samstag beim Science-Fiction-Treffen im Technik-Museum Speyer „Schwarze Engel“ gefragt. Sie kamen wegen eines technischen Defekts an einem Fahrzeug von Teilnehmern als Retter zum Einsatz. Kurz vor Ende der Cosplay-Parade, die zu den Höhepunkten des Festivals mit diesmal rund 22.000 Besuchern (Rekord) zählt, lief am Samstagnachmittag bei einem Trike der Umbrella Corporation Hive Palatinate nichts mehr, wie Jörg Hefele auf Anfrage mitteilt. „Es ist wahrscheinlich ein Problem mit der Elektronik“, sagt das Gründungsmitglied der Cosplay-Gruppe. Seine Frau Daniela Sona, der das Trike gehört, stieg als Beifahrerin ab und schob das Fahrzeug zusammen mit einer Teamkollegin und einem Mitglied der befreundeten Formation Stargate SG-1, während Anja Sona, die Schwester der Besitzerin, den Lenker fest im Griff hielt. „Der Zusammenhalt bei dem Treffen ist groß, in der Not hilft man sich“, so Hefele. Viele Zuschauer hätten den Pannenhelfern applaudiert, fügte er hinzu.