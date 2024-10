Die vorgeschriebenen Reflektoren an Fahrrädern sind an diesen nebligen Herbsttagen noch wichtiger als sonst. Sie tragen zur Sicherheit etwa der Schüler bei, die nach den Ferien seit Montag wieder aus den Umlandgemeinden nach Speyer radeln. Ob diese morgens einen Blick für die reizvolle Natur haben, sei dahingestellt. Ratsam wäre es ohnehin nur bedingt. „Man sollte besonders vorsichtig fahren und Rücksicht aufeinander nehmen“, sagt Valerie Jakob, Verkehrssachbearbeiterin der Speyerer Polizeiinspektion. Dabei müsse stets auch mit Fehlern von anderen gerechnet werden. Jakob rät Kindern und ihren Eltern, „möglichst sichtbar“ auf die Straßen und Wege zu gehen. Reflektoren könnten nicht nur das Fahrrad bestücken, sondern auch an Ranzen oder Jacken angebracht werden. Eine Selbstverständlichkeit: Die Lichter an den Fahrrädern sollten funktionieren und eingeschaltet sein. Und zum Morgennebel: Der legt sich bei anderen Temperaturen und bei anderer Luftfeuchtigkeit auch wieder ...