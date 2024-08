Es ist heiß in der Domstadt: Das Thermometer lag in den vergangenen Tagen oft über der 30-Grad-Marke. Die Stadt zählt zu den heißesten in ganz Deutschland. Laut Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen ist die durchschnittliche Anzahl an heißen Tagen mit mehr als 30 Grad in Speyer von 1993 bis 2022 um durchschnittlich zehn pro Jahr auf 20 gestiegen. Wer kann, bleibt in kühlen Innenräumen oder im Schatten, nur dort lässt es sich einigermaßen aushalten. Alexander Dreyer hat sich sein schattiges Plätzchen am Rhein selbst mitgebracht. Mit gelbem Sonnenschirm und Hut ausgestattet hat es sich der Pirmasenser vor seinem Zelt am Fluss gemütlich gemacht. Eigentlich, so Dreyer, müsste er am Haus Reparaturarbeiten durchführen, doch an ein, zwei Tagen im Jahr kommt er aus der Schuhstadt nach Speyer an den Rhein, um sich hier einen schönen Tag zu machen. „Das hat Tradition“, erzählt Dreyer. Schon mit seinem Vater fuhr er als Kind aus der Westpfalz immer wieder gerne nach Speyer. Ein Kurzurlaub an einem der wärmsten Sommertage des Jahres direkt am kühlen Nass mit Blick auf den Dom ist sicherlich eine gute Entscheidung.