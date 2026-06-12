Ein Zeichen setzen: Darum ging es den Speyerer Krankenhäusern, als sie in dieser Woche ihre Gebäude rot beleuchtet haben.

Die gemeinsamen Protestaktionen der Krankenhäuser in der Region gegen das Beitragsstabilisierungsgesetz gehen weiter. Nun haben das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus und das St.-Vincentius-Krankenhaus in Speyer zusammen mit 13 weiteren Krankenhäusern aus der Region Rheinpfalz mit einer roten Beleuchtung ihrer Kliniken ein sichtbares Zeichen gesetzt. „Das vorgesehene Gesetz führt zu strukturellen und wachsenden Finanzierungslücken der Krankenhäuser“, teilen die Diakonissen mit. Es drohten finanzielle Schieflagen bis zur Insolvenzgefahr, was die Versorgungsqualität in der Region gefährden würde. Bereits am Montag hatten die Speyerer Kliniken vor dem Dom mit einer SOS-Fotoaktion gegen die am Freitag im Bundestag beratenen Reformpläne protestiert.