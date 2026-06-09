In Reih und Glied: Dutzende rote Fahrräder stehen am Rheinufer bereit. Es handelt sich dabei um keine umlackierte Rückkehr des 2025 stadtseitig beendeten Nextbike-Systems mit den blauen Leihfahrrädern, die an etlichen Speyerer Plätzen übernommen werden konnten. Zielgruppe waren vielmehr Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs, das am Helmut-Kohl-Ufer anlegte. Wenn der Aufenthalt der Schiffstouristen in Speyer länger andauert, können diese in der Regel unter verschiedenen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung auswählen. Der Klassiker dabei ist die Stadtführung, aber auch Ausflüge im Bus – etwa nach Heidelberg und an die Weinstraße – oder eben im Fahrradsattel sind möglich. Nur schade, dass die Auswärtigen auf den roten Flitzern wohl eher nicht beim Speyerer „Stadtradeln“ angemeldet sind, bei dem noch Kilometer im Aktionszeitraum bis 19. Juni gesammelt werden können. Zwischenstand am Montagabend: mehr als 123.000 Kilometer.