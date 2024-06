Endlich echtes Schwimmbad-Wetter: „Vielleicht platzt der Knoten jetzt“, sagt Angela Sachweh von den Stadtwerken Speyer (SWS), Betreiberin des Bademaxx in der Geibstraße. Der Dienstag war einer der ersten Tage, der im Sport- und Freizeitbad Groß und Klein zum Planschen animierte und vergessen machte, dass es „bisher wettertechnisch eher die Saison der Sport- und Dauerschwimmer war“, wie es Sachweh ausdrückt. Die 1378 Besucher seien für einen Dienstag ein guter Wert – wenn auch nicht mit dem 25. Juni des Vorjahres vergleichbar, der auf einen Sonntag fiel und 3724 Wasserfans anlockte. „Noch haben wir Schulzeit. Da ziehen erst am Nachmittag die Gästezahlen an“, erklärt Sachweh. Deutlich zu spüren sei das größer gewordene Interesse an Saisonkarten gewesen: „Damit ist das Personal an der Freibadkasse stark beschäftigt.“ In den 17 Tagen bis zum Ferienstart werde die Nachfrage erfahrungsgemäß noch einmal deutlich zulegen, erwarten die SWS.