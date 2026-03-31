König Céphas Bansah als Ehrengast: Fair gehandelte Schokolade wird im Speyerer Weltladen in der Korngasse schon seit vielen Jahren verkauft. Jetzt könnte das Angebot auf einen Boom zusteuern, denn der Weltladen hat es mit mehreren Veranstaltungen bekannter gemacht. Ehrengast bei einer großen Schokoladen-Verkostung mit 50 Teilnehmern im Haus Brilliant Spaces war dabei König Céphas Bansah. Er wohnt schon lange in Ludwigshafen, steht aber in seiner Heimat Ghana als Hoheit einer Volksgruppe vor. Bansah ist für seinen sozialen Einsatz bekannt und passte damit bestens zum Anliegen der Weltladen-Aktiven, für die Elvira Müller-Beckenbach und Ingrid Blank über die erste Bio- und Fairtrade-Schokolade, die vollständig in Ghana produziert wird, informierten. „Die Wertschöpfungsketten bleiben im Land, und die Leute haben qualifizierte Arbeitsplätze“, betonte Blank. Sie ist auf dem Foto rechts neben dem König, Müller-Beckenbach und Königsgattin Gabriele Bansah zu sehen.