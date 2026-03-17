Viele Speyer-Besucher hält das wechselhafte März-Wetter noch vom Sitzen im Freien ab. Nico Spyropoulos, Elke Sommermeyer und Gerlinde Bürkle haben immerhin schon einmal probehalber draußen Platz genommen (unser Foto). Wenn die Temperaturen steigen, wird die Nachfrage ziemlich sicher in die Höhe schnellen. Die Stadt hat schon jetzt die Zeiten der Außenbewirtung in der Gastronomie verlängert und damit die Sommersaison zumindest formell eingeleitet. Die Verwaltung reagiere auf „veränderte Freizeitgewohnheiten sowie auf längere Abendstunden in den wärmeren Monaten“, heißt es aus dem Rathaus. Gastronomen dürfen demnach ihre Außenbereiche in den Nächten auf Samstage, Sonntage und an den Tagen vor gesetzlichen Feiertagen bis Mitternacht öffnen – an allen übrigen Tagen geht das bis 23 Uhr und damit ebenfalls eine Stunde länger als sonst. Die Erfahrungen mit dem 2023 vom Stadtrat beschlossenen und seither jährlich wiederholten Modells seien gut: „Sowohl aus der Gastronomie als auch von Gästen gab es überwiegend positive Rückmeldungen.“ Eine erhöhte Anzahl an Beschwerden sei diesem Zeitraum nicht festgestellt worden.