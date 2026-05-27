Mäusejagen ist erst mal nicht: Katze Simba ruht sich auf dem Tisch aus. Die Samtpfote von Matthias Folz, in Speyer als Leiter des Kinder- und Jugendtheaters bekannt, muss sich für neue Großtaten erholen. Die Hochsommerhitze im Frühling macht das derzeit auch für Haustiere zur Herausforderung. Tierbesitzer können ihre Lieblinge aber unterstützen, wie Uwe Grimm, Vorsitzender des Tierschutzvereins Speyer und Umgebung, betont. „Schattige Plätze anbieten und genügend zum Trinken hinstellen“, so sein wichtigster Tipp. Er weiß, dass gerade Katzen ihren eigenen Kopf haben, aber mit unterschiedlichen Behältern und bei Bedarf auch unterschiedlichen Getränken bis hin zum speziellen Katzendrink steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiere nicht daran vorbeigehen. „Im Tierheim stellen wird das hin, was angenommen wird“, berichtet Grimm. Sein eigener Hund zuhause erhalte sogar ein kleines Becken voller Wasser. Bei eher wasserscheuen Katzen stieße dieses zwar auf weniger Begeisterung, aber auch Vögel landeten dankbar bei jeder noch so kleinen Wasserquelle im Garten, hat er festgestellt. Für die Hygiene, aber auch um Schnaken keine Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, sei dabei ein regelmäßiger Wasserwechsel wichtig.