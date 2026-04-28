Die Tourismussaison 2026 kommt in Schwung: Natürlich hat die Touristengruppe, der unser Fotograf Klaus Landry „über die Schulter geschaut hat“, sich den Blick auf den Dom nicht entgehen lassen. Viele der laut Schätzungen mehr als fünf Millionen Tagestouristen pro Jahr in Speyer gehen auch in die Kathedrale hinein. Dazu kamen 2025 fast 180.000 Übernachtungsgäste, die ebenfalls zum Stadtbild gehören. Dass gerade auf der Maximilianstraße viele Gruppen aus älteren Besuchern bestehen, kann mit den mehr als 1000 Kreuzfahrtschiffen zu tun haben, die in Speyer jährlich anlegen: Deren Besucher sind im Durchschnitt etwas älter als bei anderen Reiseformen und gerne in Stadtführungen unterwegs. Wie alt die Pfalz- und Speyer-Touristen wirklich sind, wird dabei nicht erfasst, wie sowohl die Pfalz-Touristik, als auch die städtische Tourist-Info auf Anfrage mitteilen. „Daten zur Altersstruktur der Gäste liegen derzeit nicht vor, da entsprechende Erhebungen bislang nicht systematisch durchgeführt wurden“, so die Stadt. Eine geplante, breit angelegte Gästebefragung solle dies aber ändern. Die ersten Prognosen zur Tourismussaison 2026 sind im Rathaus übrigens zurückhaltend: Die Wirtschaftslage könnte zu einer Reisezurückhaltung führen, und die Anzahl der Stadtführungen sei in den ersten drei Monaten hinter den Zahlen von 2023 bis 2025 zurückgeblieben.