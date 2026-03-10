Für das Volk: „Demokratiedeckel“ werden in den nächsten Tagen in Speyerer Lokalen verteilt. Mit der Initiative des Bündnisses für Demokratie und Zivilcourage sollen Gastwirte im Vorfeld der Landtagswahl für die einfallsreiche Alternative zu den klassischen Bierdeckeln von Brauereien und Co. begeistert werden. Es gehe darum, Gäste zu Gesprächen über die Demokratie anzuregen, berichtet die Aktive Eva Glaser vom Bündnis, die am Dienstag mit der Verteilung beim „Alten Engel“ begonnen hat. „Wir wollen, dass die Leute vor der Wahl ins Gespräch kommen, denn für eine Demokratie ist es entscheidend, dass miteinander statt übereinander geredet wird“, betont sie. Vertrieben werden die mehrfarbigen Demokratiedeckel von einem Verein aus Frankfurt. Sie hoffe auf Interesse und Offenheit für die Aktion, so Glaser. Die entsprechenden Fragen funktionieren übrigens nicht nur auf Bierdeckel gedruckt – eine Zeitung tut’s auch. Also, versuchen wir’s mal mit einem Beispiel: „Welche Arbeit sollte mehr wertgeschätzt werden?“