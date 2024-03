Wenn Saatkrähen ihre Nester bauen, hält sich die Begeisterung der Nachbarn häufig in Grenzen. Die Tiere sind laut und nicht stubenrein. Aber sie sind selten geworden und vom Bundesnaturschutzgesetz speziell geschützt. Im Speyerer Westen, wo das Foto im Wohngebiet zwischen Emanuel-Geibel-Weg und Hans-Sachs-Straße entstanden ist, hören die Anwohner allmorgendlich ihr Krähen. Aus diesem Bereich gab es laut Stadt auch schon Beschwerden über die Kolonie – aber diese lägen einige Jahre zurück.

„Da die Stadtverwaltung kein Monitoring durchführt, kann sie keine Aussagen darüber treffen, ob die Zahlen zu- oder abnehmen“, teilt Sprecherin Anna Hahn mit. Größere Zusammenkünfte der Vögel seien auch aus der Großen Greifengasse bekannt gewesen, bevor die Bäume im Finanzamt-Hof eingekürzt wurden. „Auch am Fischmarkt und am Kaufhof lagen Sichtungen in den Platanen vor“, so Hahn. Von 2013 datiere eine Zählung mit dem größten Vorkommen von rund 30 Tieren am Stadtrand in Richtung Dudenhofen. Schritte zur Vergrämung stünden aktuell nicht an – sie wären ohnehin durch die Obere Naturschutzbehörde beim Land zu genehmigen.