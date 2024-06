Dennis Mayne ist Straßenmusiker mit Leib und Seele. Gemeinsam mit seiner Frau Monika und dem Klavier mit Rollen am Boden tourt der 64-Jährige seit mehr als 30 Jahren durch deutsche Fußgängerzonen. „Immer von Frühling bis Herbst“, sagt er. Den Winter verbringen beide daheim in Mecklenburg-Vorpommern. Am Montag und Dienstag machte Mayne in Speyer Station. Immer dabei: das Klavier auf Rollen, auf dem der Straßenmusiker seine Liedchen spielte. Klavierspielen hat er sich selbst beigebracht, erzählt Mayne. „Ich konnte kein Deutsch“, sagt der aus Kanada stammende Musiker über seine Anfänge in Deutschland. „Aber Musik ist die universelle Sprache“. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren spielt er auf seinem „Klavini“, einem verkürzten Klavier, wieder in der Domstadt. „Ich war ein bisschen nervös“, gibt er zu, berichtet aber von viel Zuspruch. Was verschlägt ihn nach Speyer?„Wir sind auf dem Weg zu unserer Tochter nach Freiburg“, erzählt Mayne. Denn in rund zwei Wochen wird Mayne Opa. Bis dahin will er noch den einen oder anderen Auftritt hinlegen. „Wir wollen ja nicht zu früh da sein und ihr auf die Nerven gehen“, sagt er und muss lachen. Als nächstes ist ein Zwischenstopp in Offenburg geplant. tiko