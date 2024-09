Sehenswerter Auftritt an einem heißen Tag: Hula-Hoop-Künstlerin Shia Philipson hat diese Woche Station in Speyer gemacht. Es war schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass sie mit ihrem „Urban Hoop Dance“ zu Musik an verschiedenen Standorten der Maximilianstraße begeisterte – und selbst begeistert wurde: „Schöne Plätze, tolles Publikum“, sagt sie über Speyer. Ihre Zuschauer seien „sehr freundlich, offen und spendabel“ gewesen. Gerne komme sie wieder, wenn es zu einer ihrer Touren passt. Diese plant „Shia“ meist so, dass sie sich nach einem Engagement bei einem Zirkus- oder Straßenkunstfestival Zeit für die Rückreise im Camper in ihre ostfriesische Heimat lässt und selbst eine Straßenkunst-Tournee „bastelt“. Ausgangspunkt ihrer aktuellen Reise war Rheinfelden an der schweizerischen Grenze. Unter anderem in den Regionen Frankfurt und Berlin werde sie noch auftreten, so die auch als Sängerin bekannte Künstlerin. Im Frühjahr war sie auf der Rückreise von einem Festival in Spanien in Speyer vorbeigekommen. Bei ihren Auftritten den Nachmittag über hat sie nach eigenem Bekunden gemerkt, wie schweißtreibend die Maximilianstraße sein kann. „Wenn es über 30 Grad ist, trete ich eher am Abend auf“, berichtet sie.