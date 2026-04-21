Das Zunftbaumfest ist wichtig für die Speyerer Handwerkstradition: am kommenden Samstag ab 10.30 Uhr mit Aufmarsch am Altpörtel ist es wieder soweit. Prägend ist der 18 Meter hohe Zunftbaum mitten auf der Maximilianstraße. Den haben die Handwerkerinnen und Handwerker vor Kurzem gewartet. „Das machen wir jedes Jahr anlässlich des Zunftbaumfests“, erklärt Mareike Oppinger vom gleichnamigen Malerfachbetrieb. „Getauscht werden immer die Bänder und das Licht.“ Dafür ging’s mit einem Hubsteiger hoch hinaus (Foto). Eine Gemeinschaftsarbeit des Vereins, wie Oppinger betont: Die Firma Hanemann stelle die Gerätschaften, die Firma Merz überprüfe die Elektrik. Außerdem seien in diesem Jahr neue Mitglieder und damit auch Wappen hinzugekommen – insgesamt zählt der Baum nun 31 Zünfte. Neben dem Wappen der Bierbrauer schmücke nun auch das Zeichen der Vergolder den Zunftbaum. Im kommenden Jahr steht dem Symbol der Handwerkergemeinschaft dann eine größere Inspektion bevor. Geplant sei es, den Baum 2027 umzulegen, um sich unter anderem den Stamm genauer ansehen und ihn besser sanieren zu können. So sollen Logos neuer Mitglieder angebracht und soll der Stamm zudem womöglich lackiert werden.