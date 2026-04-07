Zu Ostern gehört die Eiersuche für viele Kinder einfach dazu. Auf der Frühjahrsmesse geben sich die Schausteller dafür seit Jahren große Mühe.

4444 bunt gefärbte Ostereier haben die Schaustellerinnen und Schausteller auf der Frühjahrsmesse besorgt und am Ostersonntag auf dem Festplatz versteckt. „Eine Teamleistung“, betont Patrick Barth, Vorsitzender des Speyerer Schaustellerverbands. Der Sonntag als Familientag sei gut besucht gewesen. „Die Frühjahrsmesse nimmt Fahrt auf“, freut sich Barth. Auf unserem Bild sind Mihal und David gerade fündig geworden. Bei der Auswahl der Versteckmöglichkeiten böten Festplatz und Messe viele Möglichkeiten. Mehr als 4000 Verstecke mussten sich die Schausteller aber nicht ausdenken: Die Eier seien über den Tag verteilt platziert worden, damit möglichst viele Kinder etwas davon haben. Besonders groß dürfte die Freude gewesen sein, als die vier goldenen Eier gefunden wurden. Die glücklichen Finder bekamen einen VIP-Pass mit Eintritten, Essen und Getränken auf der Messe.