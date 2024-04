Das war der erste Streich: Die „Autoartistenshow“ der Geschwister Kübler aus Hanau war am Sonntag auf dem Parkplatz des E-Center an der Auestraße zu Gast. Sie tritt dort kommenden Sonntag, 14 Uhr, noch einmal auf. „Hoffentlich ist das Wetter dann schöner“, sagt Juniorchef Joey Kübler. Der Regen bei der ersten Auflage habe wohl dafür gesorgt, dass die Besucherzahl nicht wie sonst deutlich über die 200er-Marke kletterte. Er habe aber auch Vorteile, sagt er mit Blick auf die Fahrten der fünf Stuntmen in PS-starken Gefährten. Wenn eine Feuerwand durchbrochen wurde, konnte nämlich darauf verzichtet werden, die Fahrzeuge vorab zu wässern. Auf dem Bild sitzt Kübler am Steuer und ein Kollege mit Feuerschutzjacke und Helm liegt auf dem Dach.

„Es hat alles sehr gut geklappt“, so Kübler, Sohn von Teamchef Mario Cortess. Er verrät auch, woher die Flammen kommen: Sägespäne würden mit Benzin getränkt und eine Verpuffung herbeigeführt. Vor allem die vielen jungen Besucher staunten. Bis November toure die Truppe noch durch Deutschland, sagt Kübler. Sie habe entschieden, dieses Jahr in ihrem Heimatland statt wie zunächst geplant in den Niederlanden Shows anzubieten.