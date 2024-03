So richtig frühlingshaft will es dieser Tage noch nicht werden, aber immerhin die gelben Narzissen im Domgarten blühen schon eifrig. Münsterländer Falk macht sich zwischen den blühenden Blümchen mit seiner Hundenase immerhin schon mal auf die Suche nach dem Frühling. Ob er fündig wird? In den kommenden Tagen bleibt es jedenfalls mit Temperaturen, die bestenfalls nur knapp im zweistelligen Bereich liegen, noch etwas bedeckt. Auch die Sonne mag noch nicht so recht hervorkommen. Dabei liegt zumindest der meteorologische Frühlingsanfang schon hinter uns. Der fällt nämlich jedes Jahr auf den 1. März. Die Experten der Weltorganisation für Meteorologie kennen da kein Pardon und teilen die vier Jahreszeiten in genau gleich große Abschnitte. Frühling ist im März, April und Mai. Der kalendarische Frühlingsanfang ist dagegen noch ein paar Tage hin. Am Mittwoch, 20. März um ganz genau 4.06 Uhr ist’s soweit. Die Sonne steht dann ganz vereinfacht ausgedrückt so, dass Tag und Nacht gleich lang sind. Ob uns dann schon wärmere Temperaturen erwarten? Vielleicht weiß Falk da mehr ...