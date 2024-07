Heute spielen mal die Erzieherinnen und Erzieher: Das Jubeln rund um die St.-Joseph-Kirche am Dienstag war ein Stück weit spontan und ein Stück weit inszeniert. 110 pädagogische Fachkräfte aus den sieben Kitas der katholischen Stadtpfarrei Pax Christi waren dort zu einem besonderen Aktionstag zusammengekommen. An elf Stationen mussten sie Sportlichkeit und Kreativität beweisen. Das Motto laut Mitorganisatorin Barbara Cifci (Kita St. Joseph): „Erfolg entsteht, wenn alle an einem Strang ziehen.“

Cifci trug zusammen mit Britta Öktem von der Kita St. Markus die Verantwortung für das Programm – und ließ sich dabei von der aktuellen Europameisterschaft inspirieren. Ein Beispiel: das Fußball-Kegeln, bei dem auch die Sache mit dem inszenierten Jubeln griff: „Bei der letzten Station musste sich jedes Team einen ,Torjubel des Monats’ ausdenken“, so Cifci. Es sei gesungen, getanzt und geschrien worden. Danach hatten es sich die Teilnehmer verdient, beim Mitbring-Buffet mit Speisen aus sieben EM-Ländern zuzugreifen. Ziel erreicht, bilanziert Cifci: „Jeder ging mit einem guten Team-Gefühl nach Hause.“