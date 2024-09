Einer der Stars des Bauernmarkts am Wochenende in Speyer: Das war der neunjährige Fabio Jester, besser bekannt als „Bauer Jester Junior“, als der er auch bei der Mechtersheimer Fasnacht auftritt. In Speyer war der Sprössling des Römerberger Hofinhabers Andreas Jester aber in anderer Mission: Er bemalte live und vor Ort die Hokkaidokürbisse, die dort angeboten wurden, mit lustigen Gesichtern. Die Besucher waren begeistert. „Er ist sehr oft fotografiert worden“, erzählt Papa Andreas über seinen ganz und gar nicht schüchternen Sohn.

Der Bauernmarkt in Speyer sei ein guter Startschuss für die Kürbiszeit in seinem Obst- und Gemüseanbaubetrieb: „Wir rutschen nahtlos von der Zwetschgen- in die Kürbissaison“, berichtet der Inhaber. „Hängerweise“ würden die Kürbisse derzeit vom Feld geholt und bis Mitte November mehrere 100 Tonnen davon verkauft. Jester bringt eine breite Palette an Speise-, aber auch Halloween-Kürbissen in den eigenen Hofladen, vor allem aber in den Großhandel: Über den Pfalzmarkt in Mutterstadt landen sie in den Regalen der wichtigsten deutschen Supermärkte sowie auf dem internationalen Markt. Portugal feiere Halloween zum Beispiel teils mit Jester-Gemüse ...