Nichts ging mehr am Samstag kurz vor Mitternacht auf dem Postplatz vor dem Altpörtel in Speyer. Nach dem deutschen Sieg gegen Dänemark bei der EM waren hunderte Fußballfans in Speyer unterwegs. Autofahrer hupten, Mitfahrer schwenkten Fahnen, der eine oder andere saß auch auf dem Dach. Weitere Fans feierten am Straßenrand mit. Die Ruhe der Nacht war nach dem Schlusspfiff schnell beendet: Innerhalb von Minuten trafen aus allen Richtungen so viele Fahrzeugen ein, dass es zeitweise rund um den Postplatz zum Stillstand kam.

Die Polizei war vor Ort: Ein Auto blockierte die Zufahrt zur Maximilianstraße, ein zweites wurde gut sichtbar am Postplatz-Pavillon abgestellt. Musik dröhnte aus Boxen, vereinzelt donnerten Böller. „Finale“, lautete der Gesang der Fans. Ob es soweit kommt, ist offen. Zunächst müssen die deutschen Kicker am Freitag das Viertelfinale gegen Spanien gewinnen. Dann wäre wohl der nächste Autokorso garantiert. Die Polizei jedenfalls wäre bereit dafür, wie Sprecher Kevin Götz versichert: „Wir würden wieder verstärkt Präsenz zeigen.“ Ganz so streng wie sonst wären die Ordnungshüter dann nicht, würden etwa abendliches Hupen tolerieren – aber eingreifen, „wenn jemand gefährdet oder grob fahrlässig gehandelt wird“.